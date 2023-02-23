Во время воздушной тревоги в Киевской области сбили разведывательный БПЛА россиян, - Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил в эфире телемарафона, что днем 23 февраля Киевскую область атаковал российский разведывательный дрон: его сбили.

"Беспилотник успешно "приземлили", уже на суше будут смотреть, что это за БПЛА, какого он типа", - сказал Юрий Игнат.

Об атаке вражеского БПЛА ранее проинформировали в Киевской ОВА.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких!" – говорится в тексте пресс-службы.

Ранее в администрации предупредили о воздушной тревоге.