В Киевской области объявили желтый уровень опасности. Возможны грозы
В субботу, 10 июня, в Киевской области ожидается гроза, объявлен желтый уровень опасности
Об этом сообщает Киевская ОВА.
В субботу в Киевской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
"В Киевской области будут наблюдаться опасные метеорологические явления - Укргидрометцентр. И уровень опасности - желтый. Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду", - пишет ОВА.
- В пятницу, 2 июня, в Киеве существенно ухудшились погодные условия. В столице Украины были частичные отключения света.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное