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В Киевской области объявили желтый уровень опасности. Возможны грозы

9 июня, 2023 пятница
16:22
Общество

В субботу, 10 июня, в Киевской области ожидается гроза, объявлен желтый уровень опасности

Об этом сообщает Киевская ОВА.

В субботу в Киевской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

"В Киевской области будут наблюдаться опасные метеорологические явления - Укргидрометцентр. И уровень опасности - желтый. Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду", - пишет ОВА.

  • В пятницу, 2 июня, в Киеве существенно ухудшились погодные условия. В столице Украины были частичные отключения света.
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