В Киевской области объявили желтый уровень опасности. Возможны грозы

Об этом сообщает Киевская ОВА.

В субботу в Киевской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

"В Киевской области будут наблюдаться опасные метеорологические явления - Укргидрометцентр. И уровень опасности - желтый. Будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду", - пишет ОВА.