В Киевской области объявили сроки комендантского часа на 19 марта
В Киевской области с 19 по 20 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.
"Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Такие меры вынуждены. В первую очередь они направлены на безопасность жителей региона", - написал он.
Комендантский час будет действовать с 20:00 19 марта до 7 утра.
"Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности"), - сообщил Павлюк.
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