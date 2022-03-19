В Киевской области объявили сроки комендантского часа на 19 марта

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.



"Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Такие меры вынуждены. В первую очередь они направлены на безопасность жителей региона", - написал он.



Комендантский час будет действовать с 20:00 19 марта до 7 утра.



"Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности"), - сообщил Павлюк.

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