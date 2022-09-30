В Киевской области объявили повышенный уровень опасности из-за тумана
В Киеве сегодня утром ожидается туман, повысили уровень опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины .
"Внимание! Утром 30 сентября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
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