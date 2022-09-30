В Киевской области объявили повышенный уровень опасности из-за тумана

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины .

"Внимание! Утром 30 сентября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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