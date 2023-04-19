Вспышка, которую видели в небе над Киевом, - следствие падения на Землю спутника NASA, - КМВА
Вечером 19 апреля на Землю упал космический спутник NASA
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Около 22:00 в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала ", - заявил Сергей Попко, руководитель КМВА
Поначалу ситуация прокомментировала Киевская ОВА.
"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", - пишет ОВА.
В сети распространяют ролики, где над Киевом в небе видны необычные зеленые вспышки.
Воздушная тревога была объявлена в 22:08. Отбой дали в 23:01.
Глава ОП Андрей Ермак отчитался о работе ПВО. Но после этого удалил сообщение и призвал ждать информации от Воздушных Сил.
- Вечером 19 апреля ПВО сработало над Днепром.
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