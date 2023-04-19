Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Около 22:00 в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала ", - заявил Сергей Попко, руководитель КМВА

Поначалу ситуация прокомментировала Киевская ОВА.

"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", - пишет ОВА.

В сети распространяют ролики, где над Киевом в небе видны необычные зеленые вспышки.

Воздушная тревога была объявлена в 22:08. Отбой дали в 23:01.

Глава ОП Андрей Ермак отчитался о работе ПВО. Но после этого удалил сообщение и призвал ждать информации от Воздушных Сил.