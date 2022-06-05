Об этом сообщила полиция Киевщины в фейсбуке .

"На днях в лесу возле села Вышеград, где находились позиции армии Российской Федерации, нашли тело мужчины. По предварительным данным, гражданского жителя агрессоры застрелили из огнестрельного оружия в голову", - отметили правоохранители.

По информации полиции, 41-летний волынянин в прошлом году приехал работать строителем в Колонщине под Макаровом. Во время оккупации скрылся в районе, где базировались россияне. Полиция разыскала сестру погибшего.

Сотрудники Бучанского районного управления полиции, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. Затем родные смогут похоронить погибшего.

29 мая под Макаровом было обнаружено тело 38-летнего строителя из Волыни, забитого оккупантами до смерти.

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