В Киевской области обнаружили обломки беспилотника типа Shahed

Об этом глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщает в telegram.

"Обломки "шахеда" обнаружили на территории одного из районов Киевщины. 27 февраля во время ночной атаки окупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле", - говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки.