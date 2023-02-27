В Киевской области обнаружили обломки беспилотника типа Shahed
Правоохранители обнаружили в Киевской области обломки беспилотника типа Shahed
Об этом глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщает в telegram.
"Обломки "шахеда" обнаружили на территории одного из районов Киевщины. 27 февраля во время ночной атаки окупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки.
- 27 февраля Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.71
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное