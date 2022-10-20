Об этом информирует в телеграме генерал Андрей Небитов.

Правоохранители обнаружили еще одного убитого во время оккупации мирного жителя вблизи Михайловки-Рубежовки на Киевщине, где было место активных боевых действий российских оккупантов.

"Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом мы также нашли кроссовок 47 размера. Выявленные останки уже направлены на судмедэкспертизу. Сейчас мы работаем над установлением личности погибшего", - пишет Небитов.

Полицейские призывают украинцев, которые могут знать что-либо о погибшем, сообщить на 102.

В целом по состоянию на 20 октября в Киевской области правоохранители обнаружили и осмотрели 1 365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.