В Киевской области обнаружили 1 365 тел мирных граждан, погибших во время оккупации
По состоянию на 20 октября полицейские обнаружили на территории освобожденной Киевской области 1 365 тел погибших мирных жителей
Об этом информирует в телеграме генерал Андрей Небитов.
Правоохранители обнаружили еще одного убитого во время оккупации мирного жителя вблизи Михайловки-Рубежовки на Киевщине, где было место активных боевых действий российских оккупантов.
"Полицейские установили, что погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом мы также нашли кроссовок 47 размера. Выявленные останки уже направлены на судмедэкспертизу. Сейчас мы работаем над установлением личности погибшего", - пишет Небитов.
Полицейские призывают украинцев, которые могут знать что-либо о погибшем, сообщить на 102.
В целом по состоянию на 20 октября в Киевской области правоохранители обнаружили и осмотрели 1 365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.
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