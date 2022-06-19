Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в телеграмме .

По его словам, начинается подготовка к осенне-зимнему периоду. При районных военных администрациях создадут штабы, контролирующие этот процесс на местах.

"Также призываю всех жителей региона - не пренебрегайте комендантским часом. Сейчас она действует с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" – подчеркнул глава ОВА.