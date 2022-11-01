Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга в Медиацентре "Украина-Укринформ".



"Тела хоронят, но под соответствующим номером, если они неизвестны... Согласно процедуре, отбирается ДНК и помещается в базу данных. Далее, если любой человек обращается с просьбой найти родственника, то происходит забор ДНК и сравнение", - сказал Небитов.



По результатам экспертизы родственникам передают информацию, где похоронено тело. По желанию близких погибшего могут перезахоронить, уточнил глава полиции Киевской области.

В деоккупированном Лимане Донецкой области в конце октября была завершена эксгумация на крупнейших захоронениях и обнаружены 146 тел погибших украинцев.

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