В Киевской области не будут ограничивать электроснабжение 10 февраля

Об этом сообщает ДТЭК.

По информации компании, на Киев установлены лимиты, достигающие 66% потребности в потреблении. На Днепропетровщину – на 59% потребности в потреблении.

Как пояснили в Укрэнерго, такие лимиты позволяют применять в Киеве и Днепропетровской области графики стабилизационных отключений.

В то же время в Киевской области 10 февраля, при отсутствии новых обстрелов и разрушений, электроснабжение не будут ограничивать , а в Одесской области будут действовать тестовые графики стабилизационных отключений .