В Киевской области не будут ограничивать электроснабжение 10 февраля
Укрэнерго опубликовал лимиты потребления электроэнергии на пятницу, 10 февраля
Об этом сообщает ДТЭК.
По информации компании, на Киев установлены лимиты, достигающие 66% потребности в потреблении. На Днепропетровщину – на 59% потребности в потреблении.
Как пояснили в Укрэнерго, такие лимиты позволяют применять в Киеве и Днепропетровской области графики стабилизационных отключений.
В то же время в Киевской области 10 февраля, при отсутствии новых обстрелов и разрушений, электроснабжение не будут ограничивать , а в Одесской области будут действовать тестовые графики стабилизационных отключений .
- 7 февраля стало известно , что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии: это произойдет для измерения потребления энергии в областях.
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