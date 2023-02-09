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В Киевской области не будут ограничивать электроснабжение 10 февраля

9 февраля, 2023 четверг
23:21
Экономика

Укрэнерго опубликовал лимиты потребления электроэнергии на пятницу, 10 февраля

Об этом сообщает ДТЭК.

По информации компании, на Киев установлены лимиты, достигающие 66% потребности в потреблении. На Днепропетровщину – на 59% потребности в потреблении.

Как пояснили в Укрэнерго, такие лимиты позволяют применять в Киеве и Днепропетровской области графики стабилизационных отключений.

В то же время в Киевской области 10 февраля, при отсутствии новых обстрелов и разрушений, электроснабжение не будут ограничивать , а в Одесской области будут действовать тестовые графики стабилизационных отключений .

  • 7 февраля стало известно , что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии: это произойдет для измерения потребления энергии в областях.
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