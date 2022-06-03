Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, передает Интерфакс-Украина .

"К сожалению, продолжаем находить наших сограждан, которые были либо замучены, либо застрелены, убиты армией РФ. Вчера была проведена очередная эксгумация, достали тело мужчины, 1982 года рождения, близ Бородянки", - рассказал Небитов.

Он отметил, что местный житель был застрелен российскими военнослужащими.

"На сегодняшний день уже 1 314 тел погибших. Это гражданские люди, которые не имели отношения к военным формированиям", - сказал глава областной полиции.

По его словам, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.

По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей , убитых российскими военными во время оккупации области.