В Киевской области найдено 1314 тел убитых россиянами гражданских людей, - Нацполиция
По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, убитых военными РФ во время оккупации
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, передает Интерфакс-Украина .
"К сожалению, продолжаем находить наших сограждан, которые были либо замучены, либо застрелены, убиты армией РФ. Вчера была проведена очередная эксгумация, достали тело мужчины, 1982 года рождения, близ Бородянки", - рассказал Небитов.
Он отметил, что местный житель был застрелен российскими военнослужащими.
"На сегодняшний день уже 1 314 тел погибших. Это гражданские люди, которые не имели отношения к военным формированиям", - сказал глава областной полиции.
По его словам, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.
- По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей , убитых российскими военными во время оккупации области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное