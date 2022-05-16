В Киевской области нашли захоронения людей, которых убили россияне - там было три тела
Захоронение расстрелянных российскими военными мирных жителей было обнаружено под Макаровым в Киевской области
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook .
Захоронения нашли рядом с окружной дорогой неподалеку от Макарова, где размещались позиции россиян.
В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Погибшие были расстреляны оккупантами. Наряду с захоронением была обнаружена растяжка с гранатой "Ф-1", которую покинули россияне.
"Два человека были вбиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Есть его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины" - сообщил глава областной полиции Андрей Небитов
Установлено, что гражданин Чехии работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий стал волонтером. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. У него остались жена и брат.
Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя.
Жертвой оккупантов стал находившийся на пенсии бывший оперативный работник органов внутренних дел. Как оказалось, солдаты РФ раздели мужчину и расстреляли.
"Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных жилищ. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища", - рассказал начальник полиции Киевщины.
- По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1202 тела гражданских граждан , убитых российскими военными.
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