В Киевской области нашли уникальные камни в возрасте 407 млн лет с отпечатками вымершей панцирной рыбы

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что таможенники обнаружили в отправке из Киева четыре камня. Они заподозрили, что находки могут иметь древнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Как определили эксперты, камни представляют собой плитки известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. Так, на двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Также третий образец является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой еще определяется. Четвертый камешек является просто обломком одного из образцов.

Камни нашли на Подолье, бассейн реки Днестр. Специалисты музея определили, что все образцы представляют собой оригинальные отпечатки фосилий с двух сторон. Их геологический возраст составляет около 407 млн лет.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

"Все они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины", - добавляют в таможенной службе.

Там подчеркивают, что согласно действующему законодательству Украины на вывоз культурных и исторических ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Относительно гражданина, отправлявшего редкие окаменелости за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Палеонтологические ценности были изъяты.