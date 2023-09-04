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В Киевской области нашли уникальные камни в возрасте 407 млн лет с отпечатками вымершей панцирной рыбы

4 сентября, 2023 понедельник
11:09
Культура

Сотрудники Киевской таможни изъяли древние камни в возрасте 407 миллионов лет с отпечатками вымершей панцирной рыбы. Их пытались отправить из Украины в США

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что таможенники обнаружили в отправке из Киева четыре камня. Они заподозрили, что находки могут иметь древнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Как определили эксперты, камни представляют собой плитки известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. Так, на двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata.

На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Также третий образец является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой еще определяется. Четвертый камешек является просто обломком одного из образцов.

Камни нашли на Подолье, бассейн реки Днестр. Специалисты музея определили, что все образцы представляют собой оригинальные отпечатки фосилий с двух сторон. Их геологический возраст составляет около 407 млн лет.

На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Фото: Государственная таможенная служба Украины

"Все они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины", - добавляют в таможенной службе.

Там подчеркивают, что согласно действующему законодательству Украины на вывоз культурных и исторических ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Относительно гражданина, отправлявшего редкие окаменелости за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Палеонтологические ценности были изъяты.

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