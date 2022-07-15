Об этом сообщил начальник полиции Киевской области, генерал Андрей Небитов.

"Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему до подбородка. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку", - говорится в сообщении.

После осмотра тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция просит помочь с установлением личности убитого.

24 июня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что более тысячи жителей области убили российские войска.

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