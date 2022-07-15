В Киевской области нашли тело еще одного мужчину, убитого россиянами
Правоохранители обнаружили могилу с самодельным крестом в лесу вблизи села Здвижовка Киевской области. По данным полиции, рядом ранее были расположены позиции российских военных
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области, генерал Андрей Небитов.
"Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему до подбородка. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку", - говорится в сообщении.
После осмотра тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция просит помочь с установлением личности убитого.
- 24 июня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что более тысячи жителей области убили российские войска.
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