В Киевской области нашли более 720 жертв россиян, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести, - МВД
С начала войны на территории столичного региона зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным военными РФ
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Количество выявленных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", - сказал Небитов.
Во время военного положения полицейские области зарегистрировали 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта.
Правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении 5 лицам.
Полицейские продолжают проводить зачистку территорий, находившихся в оккупации российских войск, выявлять сотрудничавших с врагом лиц, устанавливать пострадавших от российской агрессии, фиксировать разрушения и осматривать тела погибших.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное