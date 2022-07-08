В Киевской области накрыли предприятие, продававшее косметику и бытовую химию российского производства

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В Киевской области прекратили деятельность предприятия, специализировавшегося на продаже косметической продукции и бытовой химии российского производства.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сейчас расследуется уголовное производство по факту финансирования терроризма (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

"Фактическими производителями товаров и владельцами торговых марок являются предприятия-резиденты РФ, – говорится в сообщении. – Средства от продажи продукции направлялись в пользу резидентов РФ, уплачивавших налоги в бюджет страны-агрессора".

Во время санкционированных обысков на складах предприятия в Киевской и Тернопольской областях обнаружили и изъяли почти 1,5 млн единиц продукции ориентировочной стоимостью 150 млн грн. Решается вопрос о передаче указанного имущества в управление АРМА.

На Волыни прокуроры добились возвращения в собственность государства земель лесного фонда стоимостью более 40 миллионов гривен

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb