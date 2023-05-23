В Киевской области начались военные учения: людей просят не сообщать о перемещении техники
В Киеве и Киевской области с 23 по 25 мая будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
В ходе тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.
"В связи с проведением учений будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", - призвали в ВСУ.
- Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что большинство западного вооружения ВСУ овладевают за 2 недели, тяжелые образцы – до двух месяцев. Украинские военные очень мотивированы, что уменьшает продолжительность их обучения.
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