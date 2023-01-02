В Киевской области может быть громко в понедельник: ГСЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
Жители Киевской области в понедельник, 2 января, могут слышаться взрывы, связанные с работой и обучением саперов. Людей просят не паниковать
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"Сегодня, 2 января, с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы", - отметили в администрации.
"Также в течение дня в Вышгородском районе будут проходить обучение для саперов", – добавили там.
В то же время в ОВА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги следует немедленно идти к укрытиям.
- Мэр Виталий Кличко заявил, что ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев : 15 уничтожили над соседними областями, 3 – на Киевщине и 22 дроны – над столицей. По его словам, в результате ночных обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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