В Киевской области мошенники предлагают за деньги проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их, - ГСЧС
В Киевской области мошенники называются пиротехниками ГСЧС и предлагают платно проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их
Об этом заявили в ГСЧС .
"Нам стало известно о случаях, когда некоторые лица (людьми их трудно назвать) ходят по домам на Киевщине и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС", - говорится в сообщении.
Спасатели подчеркнули, что не имеют отношения к злоумышленникам и осуждают такие действия. Они разминируют объекты бесплатно, по плану и поочередно. О тех, кто предлагает подобные услуги, в ГСЧС призывали сообщать на номер 102.
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