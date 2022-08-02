В Киевской области местный кузнец перековал обломок российского "искандера" на казака

Свою историю мужчина рассказал изданию Pereiaslav.city.

Юрию Савугину 64 года, в свои сорок он начал заниматься кузнечным делом. В 2007 году оставил Киев и переехал в Ташань на Переяславщине. Купил в селе дом, оборудовал во дворе небольшую кузницу и изготовляет металлические парковые скульптуры.

Мужчина живет в столетнем доме, покрытом деревянной плашкой. Во дворе возле кузницы стоит готовая фигура казака с крестом.

"Это будет легендарная скульптура! Это ведь не просто фигура казака, этот казак "закаленный и заговоренный". Он изготовлен частично из российской ракеты "Искандер". Помните, как весной ее сбили украинские воины над Капустницами и она упала на поле фермера? Так вот, мне привезли кусок того ужаса… И ковать его было тяжело, потому что корпус ракеты сделан из сверхпрочного сплава, который почти не поддается обработке… Однако справился: как украинские воины сбили того монстра, так и я перековал рашистскую смертоносную нечисть на такого мирного хлопа! Трудно было, как никогда раньше, но это утешение для мастера: превратить то, что было злом, в вещь для радости людей", - рассказывает мастер.

Юрий Савугин делал эту скульптуру ежедневно по 12 часов в течение трех месяцев.

Напомним, в Чернигове открылась выставка, посвященная войне России в Украине

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