В Киевской области местный кузнец перековал обломок российского "искандера" на казака
В Киевской области кузнец из Ташани Юрий Савугин создал скульптуру казака из вражеской ракеты "Искандер"
Свою историю мужчина рассказал изданию Pereiaslav.city.
Юрию Савугину 64 года, в свои сорок он начал заниматься кузнечным делом. В 2007 году оставил Киев и переехал в Ташань на Переяславщине. Купил в селе дом, оборудовал во дворе небольшую кузницу и изготовляет металлические парковые скульптуры.
Мужчина живет в столетнем доме, покрытом деревянной плашкой. Во дворе возле кузницы стоит готовая фигура казака с крестом.
"Это будет легендарная скульптура! Это ведь не просто фигура казака, этот казак "закаленный и заговоренный". Он изготовлен частично из российской ракеты "Искандер". Помните, как весной ее сбили украинские воины над Капустницами и она упала на поле фермера? Так вот, мне привезли кусок того ужаса… И ковать его было тяжело, потому что корпус ракеты сделан из сверхпрочного сплава, который почти не поддается обработке… Однако справился: как украинские воины сбили того монстра, так и я перековал рашистскую смертоносную нечисть на такого мирного хлопа! Трудно было, как никогда раньше, но это утешение для мастера: превратить то, что было злом, в вещь для радости людей", - рассказывает мастер.
Юрий Савугин делал эту скульптуру ежедневно по 12 часов в течение трех месяцев.
- Напомним, в Чернигове открылась выставка, посвященная войне России в Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.2
Покупка 39.2Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное