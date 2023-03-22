Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в telegram .

"Мать выбросила младенца с 5-го этажа. Трагедия произошла в городе Вишневое 21 марта", - написал Небитов.

По словам чиновника, 2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, однако предполагают, что у 29-летней матери могла быть послеродовая депрессия. По данному факту возбуждено дело.