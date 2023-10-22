В Киевской области летают российские дроны, работает ПВО
По состоянию на 22:05 на территории Киевской области отмечены БПЛА вражеской армии, работает украинская противовоздушная оборона
Об этом информирует ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в заявлении.
Жителей просят находиться в укрытиях и в других безопасных местах. Воздушная тревога на территории Киевщины была объявлена в 21:03, впоследствии в 22:12 сигнал раздался и в столице.
"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – пишет начальник КМВА Сергей Попко.
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Сообщается, что фиксировать и выкладывать в сеть работу украинских защитников запрещено.
Ранее телеграмм-каналы писали о взрывах в Вышгороде.
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