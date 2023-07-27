В Киевской области легковушка столкнулась с автобусом: пострадали 9 человек
В Бориспольском районе Киевской области в четверг, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали 9 человек
Об этом сообщает полиция Киевщины.
По данным правоохранителей, водитель авто не пропустил автобус, в результате чего тот перевернулся.
Фото: Полиция Киевщины
"Пострадали 9 человек, из которых 3 находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника", - говорится в сообщении.
- 16 июля на трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог произошло дорожно-транспортное происшествие , в результате которого 4 человека погибли и по меньшей мере 20 получили ранения. 18 июля полиция сообщила о подозрении водителю грузовика.
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