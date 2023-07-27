Об этом сообщает полиция Киевщины.

По данным правоохранителей, водитель авто не пропустил автобус, в результате чего тот перевернулся.

Фото: Полиция Киевщины

"Пострадали 9 человек, из которых 3 находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника", - говорится в сообщении.