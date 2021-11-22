В Киевской области легковушка протаранила грузовик и загорелась: есть пострадавшие

Об этомсообщают Стражи.Эспрессо.



Автомобиль Ford Mondeo/Fusion двигался в направлении Борисполя. По невыясненным причинам водитель Ford не справился с управлением и врезался в заднюю часть грузового автомобиля с цистерной.



Как удалось узнать Стражам Эспрессо, от удара Ford вспыхнул. Его потушили проезжавшие мимо автомобилисты с помощью около 15 огнетушителей.



В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, использовали ли они пояса безопасности. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства происшествия.







