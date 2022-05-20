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В Киевской области командир роты 64-й мотострелковой бригады РФ приказывал убивать мирных жителей, – Венедиктова

20 мая, 2022 пятница
20:02
Криминал

Прокуратура идентифицировала командира роты. 30-летний старший лейтенант 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск РФ Василий Литвиненко приказывал убивать гражданских в Липовке Бучанского района Киевской области

Об этом информирует в фейсбуке Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова .

"Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с убийством.

Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь", – пишет Ирина Венедиктова.

Установлено, что по приказу Василия Литвиненко российские солдаты из огнестрельного оружия ранили безоружного пожилого мужчину в собственном дворе. А также из танка расстреляли дом, который потом загорелся. В доме погиб мужчина.

"Сейчас мы устанавливаем других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух гражданских жительниц Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе", – добавляет Генеральный прокурор.

Ирина Венедиктова просит всех, кто узнает этого преступника, рассказать об этом или позвонить по телефону: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

  • 28 мая прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35-й общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС России почетного звания гвардейской.
  • 4 апреля Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.
  • В Буче Киевской области завершается сбор и эксгумация тел погибших во время временной российской оккупации, уже обнаружили 412 тел. Ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче.

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война с Россией
Буча
Ирина Венедиктова
Военные преступления
воєнні злочини Росії
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