В Киевской области из-за работы генераторов от отравления газом умер мужчина, двое детей пострадали
В двух общинах Киевской области шесть человек отравились угарным газом: умер 61-летний мужчина, ухудшилось состояние двух детей
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киевской области и начальник ГУ ЧП Киевщины Андрей Небитов .
Вечером 24 ноября в Бучанском районе семья использовала генератор, работавший в жилом помещении. Полиция сообщает, что из-за отравления угарным газом 61-летний мужчина скончался, а 52-летняя женщина была госпитализирована.
Через два часа полиция получила данные о возможном отравлении газом семьи из Гостомеля.
"Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей - 12-летней девочки и ее 48-летнего отца", - написал Андрей Небитов в телеграммах.
Бабушку и внучку госпитализировали: медики подтвердили отравление угарным газом.
"Полиция Киевщины еще раз предостерегает: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и других систем, которые помогают пережить отключение света. Вовремя обслуживайте и проверяйте системы отопления, газовые приборы и вентиляции! Заботьтесь о жизни и здоровье своей и близких людей!" в ГУ ЧП Киевской области.
- Напомним, что от отравления угарным газом умерла семья из Балаклеи, о трагическом событии 5 ноября сообщила полиция Харьковщины.
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