Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киевской области и начальник ГУ ЧП Киевщины Андрей Небитов .

Вечером 24 ноября в Бучанском районе семья использовала генератор, работавший в жилом помещении. Полиция сообщает, что из-за отравления угарным газом 61-летний мужчина скончался, а 52-летняя женщина была госпитализирована.

Через два часа полиция получила данные о возможном отравлении газом семьи из Гостомеля.

"Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей - 12-летней девочки и ее 48-летнего отца", - написал Андрей Небитов в телеграммах.

Бабушку и внучку госпитализировали: медики подтвердили отравление угарным газом.

"Полиция Киевщины еще раз предостерегает: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и других систем, которые помогают пережить отключение света. Вовремя обслуживайте и проверяйте системы отопления, газовые приборы и вентиляции! Заботьтесь о жизни и здоровье своей и близких людей!" в ГУ ЧП Киевской области.