Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области .

"19 февраля в 15:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед", - пишет прессслужба.

Сообщается, что два рыбака на середине пруда провалились под лед. Еще двое неравнодушных мужчин стали помогать им и тоже оказались под льдом.

Одного из пострадавших извлекли полицейские до прибытия спасателей.

"С помощью лодки и веревки спасатели извлекли из воды еще двоих мужчин", - пишут в ГСЧС.

Все пострадавшие были переданы врачам для оказания помощи.

По состоянию на 06:05 продолжаются поисковые действия. Информация о последнем участнике события устанавливается.