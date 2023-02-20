В Киевской области из-под льда достали трех человек, поиски еще одного продолжаются
В селе Ивановка Киевской области спасатели достали из ледяной ловушки трех человек. По состоянию на утро 20 января продолжаются поиски четвертой
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области .
"19 февраля в 15:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед", - пишет прессслужба.
Сообщается, что два рыбака на середине пруда провалились под лед. Еще двое неравнодушных мужчин стали помогать им и тоже оказались под льдом.
Одного из пострадавших извлекли полицейские до прибытия спасателей.
"С помощью лодки и веревки спасатели извлекли из воды еще двоих мужчин", - пишут в ГСЧС.
Все пострадавшие были переданы врачам для оказания помощи.
По состоянию на 06:05 продолжаются поисковые действия. Информация о последнем участнике события устанавливается.
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