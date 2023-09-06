В Киевской области фура с животными перекинулась на легковушку: погиб один из водителей
В среду, 6 сентября, в Белоцерковщине Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика со свиньями и ВАЗа. В результате аварии погиб один из водителей
Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .
"Жуткая авария на Киевщине", - комментирует ДТП глава полиции Киевщины.
Сообщается, что сегодня поступило сообщение об аварии в центре одного из сел на Белоцерковщине.
По предварительной информации, водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик. В результате ДТП водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте.
Фото: Андрей Небитов
Животных перевезли в безопасное место.
По состоянию на 13.13 на месте происшествия работают полицейские Киевщины, спасатели и медики.
- Также 22 августа в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли 12 человек, среди них - дети.
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