В Киевской области фура с животными перекинулась на легковушку: погиб один из водителей

Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .

"Жуткая авария на Киевщине", - комментирует ДТП глава полиции Киевщины.

Сообщается, что сегодня поступило сообщение об аварии в центре одного из сел на Белоцерковщине.

По предварительной информации, водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик. В результате ДТП водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте.

Фото: Андрей Небитов

Животных перевезли в безопасное место.

По состоянию на 13.13 на месте происшествия работают полицейские Киевщины, спасатели и медики.