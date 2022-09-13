Об этом передает Киевская областная военная администрация в телеграме.

Такие данные на 42,3% больше, чем за предыдущий период – с 29 августа по 4 сентября.

По состоянию на 12 сентября в больницы области госпитализированы 195 больных. Из них 172 – с подтвержденным диагнозом коронавирус, 23 – с подозрением.

За последнюю неделю прививки получили 6 225 жителей региона. Это на 800 человек больше, чем за предыдущую неделю.

В Киевской ОВА напоминают, чтобы привиться, следует обратиться за направлением к семейному врачу. В области функционируют 25 центров массовой вакцинации и 180 пунктов прививок, а также работает 20 мобильных бригад.

20 июля украинцам от 60 лет и гражданам 18-59 лет с хроническими болезнями разрешили вакцинироваться против COVID-19 второй бустерной дозой. К середине сентября, вероятно, разрешат вторую бустерную прививку от коронавируса всем гражданам.

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