В Киевской области частично применены графики стабилизационных отключений света: в ДТЭК рассказали, где именно
В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области происходят отключения электроэнергии в соответствии со стабилизационными графиками
Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ДТЭК.
"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде Укрэнерго были применены стабилизационные отключения согласно графикам", - говорится в сообщении.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадания в энергетические объекты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.17
Покупка 38.17Продажа 38.95
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное