Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ДТЭК.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде Укрэнерго были применены стабилизационные отключения согласно графикам", - говорится в сообщении.