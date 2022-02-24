В Киевской области был введен комендантский час

Об этом сообщает пресс- служба Киевской областной государственной администрации.



"Соответствующее распоряжение подписано главой ОГА Алексеем Кулебой согласно Указу Президента Украины О введении военного положения в Украине № 64/2022 и Законе Украины О правовом режиме военного положения. Комендантский час начинает действовать с 24 февраля по всей территории Киевской области", - говорится в сообщении .



В КОГА объясняют, что комендантский час предусматривает запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.



Глава КОГА отметил, что "введение комендантского часа - это вынужденная мера ради безопасности наших жителей. Прошу с пониманием отнестись к этому. Власть делает все необходимые шаги для стабилизации ситуации".



Ранее в Киеве ввели комендантский час с 22:00 до 7:00.



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