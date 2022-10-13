В Киевской области будут взрывать взрывоопасные предметы: просят сохранять спокойствие
В Киевской области в Вышгородском районе 13 октября состоятся плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов
Об этом сообщили в телеграме Киевской ОВА.
"Сегодня, 13 октября, с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской громады в Вышгородском районе запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отметили, что в некоторых районах Киевской области, возможно, будут слышны звуки взрывов, а также призвали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам.
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