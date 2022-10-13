Об этом сообщили в телеграме Киевской ОВА.

"Сегодня, 13 октября, с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской громады в Вышгородском районе запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отметили, что в некоторых районах Киевской области, возможно, будут слышны звуки взрывов, а также призвали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам.

12 октября в Киевской области работали саперы.

13 октября россияне атаковали дронами-камикадзе объекты критической инфраструктуры Бучанского района Киевщины.