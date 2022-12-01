В Киевской области будут уничтожать взрывоопасные предметы: просят сохранять спокойствие
Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы, в Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы
Об этом пишет Telegram-канал Киевской военной администрации.
"В Вышгородском районе – уничтожение взрывоопасных предметов. С 13:00 до 16:00 подразделения ГСЧС будут проводить работы по ликвидации ВНП. В этой связи жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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