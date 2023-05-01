В Киевской области будут тестировать систему оповещения: жителей просят не паниковать
В Киевской области 1 мая будут проводить тестирование системного оповещения населения об угрозах. Жителей области просят сохранять спокойствие
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.
"Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться 1 мая", - рассказали в ОВА.
"Цель – протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения", - пояснили там.
Людей предупредили, что на сегодняшний день запланировано несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00—15:20.
"Просим жителей Киевщины сохранять спокойствие - работы плановые", - подчеркнули в ОВА.
- В ночь на 1 мая российские оккупанты массированно обстреляли Украину, ПВО сбила 15 из 18 ракет.
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