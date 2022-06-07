В Киевской области будут судить сообщника рашистов, который выдавал оккупантам участников местной самообороны

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Подозреваемый в начале вооруженной агрессии РФ вместе с другими жителями села Победа Броварского района Киевской области создали отряд самообороны. После оккупации населенного пункта, он сообщил российским военнослужащим о 5 односельчанах из местной самообороны. Также указал захватчикам организатора отряда, отметив, что именно он давал приказы самообороновцам о методах уничтожения российской военной техники", – говорится в сообщении.

В итоге оккупанты взяли селян в плен, надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лицо, поставили их к забору со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь. Все пленники оставались под стражей до освобождения села.

Задержанному инкриминируют государственную измену в условиях военного положения. За это преступление предусмотрено лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.