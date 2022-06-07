В Киевской области будут судить сообщника рашистов, который выдавал оккупантам участников местной самообороны
По свидетельству коллаборанта, российские захватчики взяли участников самообороны в плен, пытали и содержали под стражей
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
"Подозреваемый в начале вооруженной агрессии РФ вместе с другими жителями села Победа Броварского района Киевской области создали отряд самообороны. После оккупации населенного пункта, он сообщил российским военнослужащим о 5 односельчанах из местной самообороны. Также указал захватчикам организатора отряда, отметив, что именно он давал приказы самообороновцам о методах уничтожения российской военной техники", – говорится в сообщении.
В итоге оккупанты взяли селян в плен, надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лицо, поставили их к забору со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь. Все пленники оставались под стражей до освобождения села.
Задержанному инкриминируют государственную измену в условиях военного положения. За это преступление предусмотрено лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Напомним, 6 июня правоохранители сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, в том числе экс-руководителю милиции Черкасской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное