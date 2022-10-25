Об этом сообщает Киевская ОВА .

Согласно информации, в Вышгородском районе пройдет обучение для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

К тому же, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать ВОП.

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