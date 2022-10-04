Об этом ОВА сообщает в Telegram .

“В течение сегодняшнего дня, 4 октября, в Вышгородском районе будут проводиться учения для саперов. Среди запланированных мероприятий – отработка специалистами навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении.

В этой связи в некоторых общинах области могут раздаваться взрывы.

В Лубенском и Полтавском общинах Полтавщины 1 октября проводили учебные стрельбы.

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