В Киевской области будут работать саперы, людей просят сохранять спокойствие
15 ноября в Вышгородском районе Киевской области пройдут обучение саперов
Об этом сообщает Киевская областная военно-гражданская администрация в Telegram .
"Среди запланированных мер – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов. Призываем жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно спускаться к укрытиям", - говорится в сообщении.
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