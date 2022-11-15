В Киевской области будут работать саперы, людей просят сохранять спокойствие

Об этом сообщает Киевская областная военно-гражданская администрация в Telegram .

"Среди запланированных мер – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов. Призываем жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно спускаться к укрытиям", - говорится в сообщении.

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