В Киевской области будут обезвреживать опасные предметы, оставленные оккупантами. Людей просят сохранять спокойствие
Сегодня, 27 октября, в Киевской области будут обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами
Об этом сообщает телеграмма Киевской областной военной администрации.
"Сегодня, 27 октября на ОДО "Рокитнянский спецкарьер" в Белоцерковском районе запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими работами", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в Бучанском и Вышгородском районах также возможны звуки взрывов.
Сегодня, 27 октября, с 10:00 до 15:00 в Бучанском районе и с 14:00 до 15:00 в Вышгородском районе пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. В связи с этим в некоторых общинах области жители могут слышны звуки взрывов", - добавили в ОВА.
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