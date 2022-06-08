В Киевской области более 100 предприятий пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ
На Киевщине из-за полномасштабной войны пострадали более 100 предприятий, 44 из них полностью разрушены
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в телеграмме .
"На Киевщине после боевых действий пострадало более ста предприятий. 44 из них уничтожены полностью. Мы делаем все, чтобы бизнес в области как можно быстрее восстановился. Ведь от этого зависит как и благосостояние жителей, так и развитие нашего региона", - подчеркнул он.
Так, 7 июня состоялась первая встреча бизнесменов и государственных регуляторов: налоговиков, сотрудников Гоструда и Комитета госбюджета. Они обсудили актуальные темы и проблемы предприятий. Глава ОВА отметил, что государство делает все, чтобы стать платформой, которая поможет решить такие вопросы.
"Будем помогать каждому предприятию. Это необходимо, чтобы сохранить и создать новые рабочие места для людей, а также стабилизировать экономическую ситуацию. Это важные вопросы, и они также для нас приоритетны", - отметил Алексей Кулеба.
- 28 мая глава Киевской ОВ Алексей Кулеба заверил, что у границы с Беларусью сейчас все спокойно, но Киевщина постоянно находится под угрозой .
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