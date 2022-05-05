В Киевской области без газа остаются села Мощун и Почепин

Об этом в телеграмме написал начальник гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.



"Возобновлена услуга по распределению природного газа в 118 населенных пунктах области (117 - полностью и 1 - частично) до 124 077 объектов потребителей. Без газоснабжения остаются села Мощун и Почепин Бучанского района (618 объектов потребителей)", - отметил он .



В течение 4 мая газоснабжение возобновлялось в Ирпене. Газ появился у 41% города, то есть у 17181 потребителей.

Без света в Киевской области остается почти 20 тыс. домов.

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