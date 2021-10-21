В Киевской области автобус с белорусами столкнулся с грузовиком и перевернулся, 6 человек госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.



Авария произошла около 15:00. По имеющимся данным, автобус, который двигался в направлении Киева, не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус перевернулся.



В автобусе находились 17 граждан Республики Беларусь. Шесть из них доставлены в Обуховскую центральную районную больницу.

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