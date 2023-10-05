В Киевской области авто подорвалось на противотанковой мине, есть пострадавшие

Об этом в Telegram сообщил Макаровский поселковый председатель Вадим Токарь.

"Сегодня ориентировочно в 12:05 на противотанковой мине произошел подрыв автомобиля ООО "Спецэлектро" в районе микрорайона "Кирпичный завод" в пгт Макаров. Три человека пострадали. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Без жертв", - написал он.

Токарь добавил, что на месте работают правоохранительные органы, ГСЧС и медики.