В Киевской области авто наехало на мину, водитель погиб

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что спасатели получили сообщение о возгорании леса между селами Олива и Осовец Иванковской территориальной громады, возникшего в результате взрыва.

Чрезвычайники установили, что взрыв вызвал наезд легкового автомобиля на мину. Водитель авто 1994 года рождения погиб.

"Деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан. Поэтому просим местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия", - подчеркнули в МВД.