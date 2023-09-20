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В Киевской области авто наехало на мину, водитель погиб

20 сентября, 2023 среда
12:22
Общество

В Киевской области между селами Олива и Осовец в среду, 20 сентября, легковой автомобиль подорвался на мине, в результате чего водитель погиб

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что спасатели получили сообщение о возгорании леса между селами Олива и Осовец Иванковской территориальной громады, возникшего в результате взрыва.

Чрезвычайники установили, что взрыв вызвал наезд легкового автомобиля на мину. Водитель авто 1994 года рождения погиб.

"Деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан. Поэтому просим местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия", - подчеркнули в МВД.

  • 6 сентября в Белополье Сумской области на вражеской мине взорвался автомобиль с гражданскими, в результате чего получили ранения водитель и двое его пассажиров. Аналогичный случай произошел на Харьковщине: там получили ранения двое мужчин – 29 и 25 лет.
Украина
Киевщина
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новости Киева
деоккупация Украины
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