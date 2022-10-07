В Киевской области 7 октября проведут обучение саперов и будут обезвреживать взрывоопасные предметы
В Дымерской общине Киевщины 7 октября проведут обучение саперов и будут обезвреживать взрывоопасные предметы, поэтому будут раздаваться взрывы
Об этом сообщила Киевская ОВА в телеграмме .
"Сегодня, 7 октября, с 09:00 на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводиться учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - предупредили в администрации.
Также в ОВА напомнили, что в Киевской области пиротехники обнаруживают и обезвреживают российские взрывоопасные предметы.
Украинцев призывали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
- 6 сентября в Вышгородском районе Киева проводили учения для саперов , в связи с чем в некоторых общинах области могли раздаваться взрывы.
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