В Киевской области 21 февраля будут измерять электропотребление: отключения возможны только из-за повреждений сетей
В Киевской области 21 февраля будут проводить замеры электропотребления, в связи с чем почти вся область целый день будет со светом
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"21 февраля по поручению Укрэнерго в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим завтра в области не будут применяться графики отключений", - отметили в компании.
"Это поможет определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов", – пояснили там.
В то же время в Укрэнерго уточнили, что из-за повреждений сетей в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут быть стабилизационные отключения по графику.
- Утром 20 февраля Минэнерго сообщило, что Украина начинает рабочую неделю с резервом мощности , но в некоторых регионах возможны непродолжительные отключения из-за ремонта сетей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.34
Покупка 39.34Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.49Продажа 42.38
- Актуальное
- Важное