Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"21 февраля по поручению Укрэнерго в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим завтра в области не будут применяться графики отключений", - отметили в компании.

"Это поможет определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов", – пояснили там.

В то же время в Укрэнерго уточнили, что из-за повреждений сетей в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут быть стабилизационные отключения по графику.