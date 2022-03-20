В Киевской области 20 марта комендантский час начнется в 20 часов, - председатель ОВА
В Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.
Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.
В регионе с 20 по 21 марта будет действовать введенный комендантский час с 20:00 до 7:00.
"Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Безопасность граждан превыше всего! Поэтому отнеситесь со всей ответственностью и пониманием временных ограничений, действующих в регионе", - заявил Павлюк.
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