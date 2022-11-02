В Киевской области 16 тысяч домов остаются без света
После ракетной атаки в Киевской области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, в телеграм .
"На Киевщине 16 тысяч домов остаются без электроснабжения.
Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня возобновим электричество для всех абонентов", – говорится в сообщении.
Согласно информации, около 06:00 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.
- С 6 ч утра 2 ноября в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Сумской областях будет действовать график почасового отключения электроэнергии.
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