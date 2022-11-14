В Киевской области 15-17 ноября будут проводить учения Сил обороны
В Киеве и регионе в течение следующих трех дней - 15-17 ноября, будут проводить учения сил и средств украинской обороны
Об этом информирует в фейсбуке командующий обороной Киева Александр Павлюк .
"В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - пишет Павлюк.
Сообщается, что в учениях будут привлечены личный состав, военная техника и вооружение.
"Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - добавил Павлюк.
Во время тренировок военные и тяжелая техника могут передвигаться по Киеву и области.
Местных жителей просят сохранять спокойствие.
- 11 ноября в США закончились международные военные учения, имитирующие вторжение России и Китая.
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