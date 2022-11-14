В Киевской области 15-17 ноября будут проводить учения Сил обороны

Об этом информирует в фейсбуке командующий обороной Киева Александр Павлюк .

"В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - пишет Павлюк.

Сообщается, что в учениях будут привлечены личный состав, военная техника и вооружение.

"Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - добавил Павлюк.

Во время тренировок военные и тяжелая техника могут передвигаться по Киеву и области.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

11 ноября в США закончились международные военные учения, имитирующие вторжение России и Китая.